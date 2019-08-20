نصرك يا هلال وفرحك يا سودان.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ قمة عربية ملتهبة بين الهلال والوصل

▪︎ انطلاقة قوية لكاس محمد السادس للأندية الابطال

▪︎ الكوكي يؤكد الجاهزية للمباراة رغم عثرات الأعداد الهلالي

▪︎ مدرب الوصل : الهلال صعب و نسعى لبطولة في هذا الموسم

▪︎ الكاردينال يزور البعثة في الفندق والمران ويبث الحماس

▪︎ الشغيل لاعبو الهلال عزيمة وإصرار لأسعاد الأنصار

▪︎ الترشيحات تصب لصالح الهلال والإعلام يصفها بالنهائي المبكر

▪︎ رهان هلالي على عدد من النجوم في ملحمة دبي

▪︎ اتحاد جدة ينطلق في البطولة بمواجهة العهد اللبناني في الجوهرة المشعة

▪︎ المريخ يحول تأخره بهدفين امام ملوك الشمال لفوز ثلاثي

▪︎ مشاطيب الهلال يتالقون وبكري المدينة يحرج لجنة الانضباط بثنائية

▪︎ منافس الهلال الافريقي يخوض تجربته الودية الاخيرة اليوم

▪︎ الفيفا يعكر مزاج المريخاب من جدبد بمطالب غارزيتو التى لا تنتهي ،،

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# تنطلق اليوم بطولة كاس محمد السادس للأندية الابطال في نسختها الجديدة للموسم الجديد وكتب للهلال السوداني ان يفتتح هذا الدور في مواجهة الوصل دبي الاماراتي خارج قواعده ،،،

وفي نفس اليوم ولكن ليلا يلتقي اتحاد جدة بفريق العهد اللبناني في الجوهرة المشعة مدينة الملك عبدالله ،،

# استعدادات كبرى وتأهب داخل الاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة وتركيز اكبر على الانطلاقة الجديدة والتى ستنقلها قناة ابوظبي المحتكرة للحقوق ،،عند الخامسة والربع بتوقيت السودان ،،،

# الهلال وصل في وقت مناسب الى دبي وأجرى اكثر من مران ووصل لمرحلة عالية من الجاهزية كما كان للنتيجة التعادلية خارج الارض ومواجهة رايون سبورت افضل اعداد للفريق بجانب مباراة الدوري والتى جهزت عدد من اللاعبين البدلاء ،،كما سيشارك ولاول مرة رسميا مع الفريق المحترف الجزائري بول عويدات والذي اصبح جاهزا من ناحية فنية ويعول عليه الهلال كثيراً في هذه المباراة

المنافسة بين اللاعبين كانت كبيرة من خلال الظفر بثقة المدرب ودخول التشكيلة خاصة في حراسة المرمى حيث يتواجد يونس الطيب والحارس جمال سالم

وكذلك في خط المقدمة هناك اكثر من مهاجم في قمة الجاهزية ولكن التركيز سيكون اكثر على وليد الشعلة و بول عويدات الجزائري ،،

شكل الدفاع والوسط يكاد يكون ثابتا الرباعي بويا والجريف والسمؤال و فارس ، والوسط الشغيل ونزار وابوعاقلة واطهر الطاهر ،،

وللمدرب العديد من الخيارات

# وكان من خلال المؤتمر الصحفي قد ركز الكوكي على الجاهزية رغم عثرات فترة الأعداد

وتعول جماهير الهلال كثيراً على فريقها لتحقيق نصر للهلال والسودان يتماشي مع الأفراح السياسية واستقرار البلاد ،،

# فريق الوصل بعد ان وصل لدور ربع النهائي في البطولة السابقة يسعى للاستمرار في النجاحات ودعم فريقه بخيرة المحترفين وأقام معسكر خارجي ولعب مباريات ودية ، واذا كان قد اخفق في الموسم السابق لأسباب عدة فان الفريق وكما قال مدربه انه يواجه فريق صعب يقصد الهلال وانهم يريدون ان يخرجوا من خلال هذا الموسم ببطولة على الاقل ،،

وكذلك تحدث في المؤتمر الصحفي نجم الفريق البرازيلي فابيو والذي تأقلم على الأجواء واللعب في الخليج وهو يستمر مجددا مع الفريق لأكثر من موسم بانهم جاهزون للمباراة واللاعبين في روح معنوية عالية ،،

#. يعول الهلال على جماهير الجالية وتدافعها وبث الحماس في اللاعبين ومن ثم الاحتفاء سويا بعد المباراة بالنتيجة الإيجابية

# كان لزيارة الكاردينال دورها وتأثيرها الكبير على البعثة وهو يزورها في مقر أقامتها في الفندق وكذلك من خلال المران الأخير الذي جرى بالامس على ملعب المباراة

# نتمنى ان يقدم الفريقان مباراة تليق بالبطولة والافتتاح خاصة والكثيرون يصفونها بالنهائي المبكر ،،،،،

وستكون هناك جولة رد حاسمة الثلاثين من هذا الشهر بالجوهرة الزرقاء بآم درمان ،،

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لحن الختام

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# رغم صعوبة المباراة والخصم الوصل المدجج بالنجوم فان معظم ترشيحات الاعلام والمواقع ترشح الهلال على تجاوز الوصل والتاهل خاصة وان الصراع من جولتين وهناك جولة حاسمة بامدرمان ،،،

صحيح ان خبرات وتجارب النصر على المستوى القاري اقل ومتواضعة عكس الهلال المتوهج افريقيا برغم انه لم يحقق بطولة حتى الان في وقت ظل فيه متواجدا باستمرار بل يعتبر ثاني فريق في القارة الافريقية بعد الاهلي القاهري مشاركة ،،،

والهلال يمتاز بلاعبين وخبرات نوعية مميزة ،،

# ومن خلال مباراة اليوم يراهن كثيرون على تألق وظهور اكثر من نجم في المباراة ، سواء في خط الوسط او الهجوم وهناك اكثر من هداف وحتى الدفاع في الطلعات والركنيات والمخالفات له ادوار كبرى يمكن ان يقوم بها ،،

امال عراض على بول عويدات والشعلة ونزار حامد صاحب اخر هدف على المستوى الخارجي

وتتطلع جماهير الهلال الى اطهر الطاهر ،،،

للاهلة أحلى وأجمل الذكريات مع البطولة العربية ولا يمكن ان تنسى من خلالها اهداف والى الدين في الهلال السعودي ولا أنس النور وصبحي في الزمالك وغيرها من اهداف وبصمات كروية كبرى نريد ان تتكرر ويتكرر المشهد الرائع من جديد ،،

# اتحاد جده بشكله الجديد ومعنويات تأهله آسيويا لربع النهائي فانه على موعد ونصر عريض عندما يواجه العهد اللبناني الليلة في مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة ،،

# مباراة اليوم بمثابة اعداد له قبل مواجهة ريون سبورت إيابا في لقاء الرد الحاسم بالجوهرة الزرقاء بآم درمان الاحد القادم ، وكانت نتيجة الهلال الإيجابية خارج الارض بمثابة دافع كبير لهذه المباراة العربية والمباراة الافريقية الحاسمة ،،

وفي ذات الإطار فان الرواندي اهتم بفريقه بعد الخسارة تعادل وديا وأقال مدربه البرازيلي واليوم بختم إعداده للهلال بمباراة ودية اخيرة قبل الحضور للسودان الجمعة القادم ،،،

# في الممتاز امس حول المريخ تأخره بهدفين لهدف امام اهلي مروي الى فوز بالثلاثة ،،

مع البدايات ورغم خطورة هجمات ملوك الشمال الا ان المريخ استفاد من خطأ دفاعي والحارس وسجل الهدف الاول الذي انتهى عليه الشوط

هدف ملعبوب من كرة انطلق بها مشطوب الهلال السابق محمود امبدة وتوغل داخل الصندوق وسدد في يد الحارس لتفلت منه ويجدها السماني الصاوي أمامه ويركنها في الشباك ،،

– في الشوط الثاني شاهدنا بداية مختلفة لأهلي مروي سيطرة وتالق وخطف التعادل عن طريق المحترف النيجيري ديفيد إلينا مستفيدا من الركنية التى نفذها لاعب الهلال السابق والمعار رمضان كابو ،،

ثم اضاف جمال عطية الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة ابراهيم كولينا ،،

ولكن الاهلى لم يحافظ على تقدمه فسرعان ما انهار في الجزء الأخير من المباراة والذي من خلال دقيقه فيه تقريبا سجل بكرى المدينة هدفين متتالين ليحول تأخر فريقه الى فوز غالي وتعود الشقلبة ورقصة العقرب من جدبد ،،

هدف التعادل لبكرى استفاد من مخالفة نفذها الصاوي ، والهدف الثاني استفاد من تمريرة محمود امبدة الطويلة ليقفذ ويسجل برأسه ،،

وضحت بصمة فاروق جبرة كثيراً خاصة بعد تدعيم الفريق بعناصر خبيرة ومجربة امثال كابو والجس ومحمد كوكو و فيصل موسى

هناك تحسن كبير في خط هجوم المريخ حيث دفع ابراهومة بجميع العناصر ليشارك المدينة وشلش وثم النعسان وسيف تيري بجانب مشاركة نجوم الخبرة في الدفاع والوسط نمر وحمزة داؤود ورمضان عجب ودامر والرشيد والتش

وبعد طول غياب لعب الحارس منجد النيل وبمستواه المهزوز وهداياه للخصم افقد الدفاع الثقة ليرتبك اكثر واكثر ،،

– المدينة ولمشاركته القانونية في المباراة يحرج لجنة الانضباط والتى كانت قد أخرت قرارها تجاه اللاعب لاجتماع اليوم بعد ان استمعت له في الحادثة الشهيرة

# من نتائج الممتاز وبعد اكتمال مباراة اهلي شندي وحي الوادي تنتهي المباراة لأهلي شندي بهدفين مقابل هدف ،،

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الحالة

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# من جدبد يعكر الفيفا مزاج المريخاب وفي الأخبار إنذار وتهديد للمريخ بالدفع خلال شهر ، مضى نصفه والا فان العقوبات ستطال الفريق

والإنذار بخصوص مستحقات المدرب غارزيتو التى لا تنتهي وهذه المرة معه ابنه انطونيو ،،

المريخ كان قد عانى كثيراً من الكثير من الاستحقاقات والمتاخرات والديون

ومن اللاعبين تأثر كثيرا بعد حرمانه من التسجيلات

والان الفريق ومع بداية موسم وبعد ان لملم أطرافه ويريد الانطلاق تأتي المصائب والمصائب لا تأتي فرادي بعد إشكالات رئيسه وبعد الخسارة ذهابا في ابطال افريقيا والان امام الفريق تحدي لقاء الرد والحسم ومن بعده البطولة العربية التى أوقعت الفريق في مواجهة الوداد المغربي وصيف بطل افريقيا ،،،

اهل المريخ يحتاجون لنفرة كبرى لإنهاء موال غارزيتو والذي لم يتعظ منه المريخ بالمرة وفي كل مرة يهرول له بدون تخطيط او تفكير او تمييز ،،،،

# الكوكي مدرب الهلال في دبي يبدو انه اكثر سعادة من خلال لقائه برئيس نادي الهلال الكاردينال

ومعروف ان الكوكي يفكر في مستقبله ويريد ان يحسم امر تجديد عقده في حضور رئيس الهلال ،،