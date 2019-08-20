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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دور الفنانين خلال الثورة المجيدة الأخيرة والتي انتهت بانتصار الشعب الباحث عن دولته المدنية، وبالرغم من الاعتراف الكبير من بعض المتداخلين في ذلك النقاش بالدور الكبير الذى لعبه الفنانون في انتصار الثورة إلا أن ذلك لم يمنع البعض من إرفاق قائمة بأسماء فنانين معينين، كانوا هم مثار الجدل بسبب غيابهم التام عن كل تفاصيل الثورة المجيدة وفي مقدمتهم طلال الساتة ومكارم بشير ومحمد الجزار وآخرون، تلك القائمة من الفنانين التي طالب آخرون بزيادة سعتها من الفنانين وذلك لكي تكون الصورة واضحة أمام جمهورهم، فيما طالب آخرون بضرورة خروج أولئك للعلن وإبداء أسباب عدم مشاركتهم في الثورة وذلك حتى يكون هناك نوع من (العدل) قبل إطلاق الأحكام.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزهم (الجزار والساتة ومكارم بشير) .. فنانون استخدموا (الساتر) وغابوا عن ملحمة الثورة .! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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