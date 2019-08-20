ضبط أكبر عملية لتهريب وقود الطائرات والدقيق

الخليج 365 :

تمكن جهاز المخابرات العامة في محلية الخرطوم، من ضبط أكبر عملية لتهريب السلع الاستراتيجية خلال عمليات نوعية شملت ضبط كميات من وقود الطائرات والدقيق المدعوم حاول الجناة تهريبه عن طريق أوراق مزورة.

وضبطية وقود الطائرات عبارة عن شاحنة “تانكر” تحمل (247) برميلاً من (جيت a) بشارع المطار تمهيداً لتسريبها لإحدى مصانع البوهيات، إضافة إلى ضبط جرار بمعبر سوبا جنوبي الخرطوم على متنه (600) جوال دقيق مدعوم زنة (50) كيلو جراماً كانت في طريقها إلى إحدى الولايات الحدودية.

وأكد جهاز المخابرات العامة التحفظ على المضبوطات وتدوين بلاغ بالشرطة تمهيداً لمحاكمة المتهمين.

ووقف معتمد المحلية اللواء صبري بشري حسن الشاذلي رئيس لجنة الأمن، على الضبطية، يوم الثلاثاء، بحضور مدير شرطة المحلية اللواء حقوقي عمر ميرغني، ومدير جهاز المخابرات العامة بالمحلية العميد منتصر حسن.

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مكاسب شخصية

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مدير شرطة محلية الخرطوم يحذر من مغبة محاولة ضعاف النفوس لتهريب السلع الاستراتيجية والتي تؤثر على معاش الناس واقتصاد البلاد،ويؤكد أن المنظومة الأمنية ستقف حجر عثرة أمام كل من يهدد أمن واستقرار وتقدم البلاد

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وكشف الشاذلي عن محاولة ضعاف النفوس استغلال تنسم الشعب بثورته المجيدة وقضاء إجازة العيد في تحقيق مكاسب شخصية رخيصة لتهريب الدقيق والوقود غير آبهين باصطفاف المواطنين أمام المخابز.

وأشار إلى أن الجناة حاولوا تهريب الدقيق المدعوم بأوراق مزورة بحجة أن الشحنة تحمل ردة غلال إمعاناً في التمويه إلا إنها لم تنطلي على يقظة جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى حمولة وقود الطائرات المهربة والتي تعد هي سابقة غريبة من حيث التنفيذ.

ومن جانبه، حذر مدير شرطة المحلية اللواء حقوقي عمر ميرغني، من مغبة محاولة ضعاف النفوس لتهريب السلع الاستراتيجية والتي تؤثر على معاش الناس واقتصاد البلاد.

وقطع بأن المنظومة الأمنية ولجنة أمن المحلية ستقف حجر عثرة أمام كل من يهدد أمن واستقرار وتقدم البلاد.