هيئة الطرق : لم تستلم طريق بارا امدرمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف الأمين العام للهيئة القومية للطرق والجسور م. مستشار جعفر حسن آدم، أن القطاع الثاني من طريق الصادرات الرابط بين مديني أمدرمان بالعاصمة الخرطوم وبارا بولاية شمال كردفان الذي تضرر بالسيول، لم تستلمه الهيئة.
وقال آدم في تصريحات لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الثلاثاء، إن السودان في حاجة إلى تعلّم ثقافة الثقة في مؤسساتنا المهنية، وأبان أن كلفة الطريق بلغت 35 مليون دولار.
وأكد أن الطريق لا يزال تحت التشييد، وأشار إلى أن السيول الأخيرة كارثية لكنها تعد جزءاً من التصميم.
وقال آدم “الطرق لا تصمم على الأجواء الكارثية وإنشاء المزلقانات إحدى الحلول المتاحة”.
وأوضح المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور، أن الطريق وجد إشادة كبيرة من مستخدميه في الفترة التي سبقت التغير المناخي في المنطقة، إلا إنه لم يسلم من سهام النقد والتشكيك في الخبرات الوطنية التي قامت بتشييده.
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