الولايات المتحدة تحجب 2.7 مليون برميل من نفط إيران عن السوق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.

وأضاف في مقابلة مع إم.إس.إن.بي.سي، أن "الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك".

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر الماضي بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست، وفي مايو الماضي، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، لوقف صادرات طهران تماماً.

وحسب مصدر من هذه الصناعة يرصد مثل تلك التدفقات وبيانات من رفينيتيف أيكون، صدرت إيران حوالي 100 ألف برميل يومياً من الخام في يوليو الماضي، وبحساب المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، تكون الشحنات قد بلغت نحو 120 ألف برميل يومياً.

Advertisements

وقال بومبيو: "استطعنا استئصال حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم الإيرانيين من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على حصول أسواق النفط على إمدادات كاملة"، وأضاف "أنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك".

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وروسيا، ومنتجون آخرون الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً منذ 1 يناير الماضي لتقليص المعروض العالمي، وفي يوليو الماضي، مددت أوبك الاتفاق حتى مارس 2020 لتفادي تخمة مخزونات في وقت من المتوقع فيه تباطؤ الطلب العالمي.

ورغم إجراءات أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، فإن أسعار خام القياس العالمي برنت مازالت تتسم بالضعف نسبياً، وتراجعت اليوم إلى 59 دولاراً للبرميل من ذروة 2019 البالغة 75 دولاراً، تحت وطأة المخاوف من تباطؤ الطلب.