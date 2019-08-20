"الطرق والجسور" تُجري معالجات بالترس الرئيس لمنطقة الجيلي

أجرت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، معالجات في الثغرات والكسور بترس الجيلي واحتواء الأوضاع بالمنطقة، هذا وقد لبي العاملون بالهيئة ندات مواطني المنطقة، حيث تم توجيه آليات الهيئة لتوفير الردميات والخيش مؤكدة على استمرار العمل حتى الآن مع انحسار كبير في منسوب المياه بمنطقة الجيلي .
وفي السياق أطمئن المهندس الصافي أحمد آدم مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، خلال جولته اليوم على التروس النيلية متفقداً حجم ارتفاع مناسيب النيل بجزيرة توتي، وأكد أن الهيئة تقوم الآن بتدعيم وتقوية مناطق الهشاشة بالترس الشرقي والغربي بتوتي، موجها باستمرار توريد الردميات والخيش إلى جانب الالتزام بالتواجد والحضور والمتابعة اليومية للمنسوب على طول التروس بالولاية، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع وتشرف على التروس النيلية بالولاية بطول 200 كلم.
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