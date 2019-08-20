الحكم على الزعماء الانفصاليين في الكاميرون بالمؤبد

قال محامون أن محكمة كاميرونية أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على عشرة زعماء انفصاليين اليوم الثلاثاء بعد أن أدانتهم بتهم تشمل الإرهاب في معركتهم للابتعاد عن الحكومة المركزية التي يهيمن عليها الفرنكوفونيين.

ومن بين هؤلاء جوليوس أيوك تاب، وهو شخصية رئيسية في الحركة الناطقة بالإنجليزية في غرب الكاميرون، والتي أطلق أتباعه سراحه منذ اعتقاله قبل 18 شهرًا شريطة إجراء محادثات مع السلطات.

واندلع تمرد في أواخر عام 2017 بعد حملة حكومية على الاحتجاجات السلمية في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية الناطقة بالإنجليزية من قبل المحامين والمعلمين الذين يشكون من تهميشهم من قبل الأغلبية الناطقة بالفرنسية.

وفي الأشهر التالية، تحولت الاحتجاجات إلى جماعات مسلحة تم تشكيلها عنيفة وبدأت تهاجم مواقع الجيش في المناطق الناطقة بالإنجليزية.

وكان تابي والمتهمون الآخرون من بين 47 كامريًا من الناطقين باللغة الإنجليزية اعتقلوا في نيجيريا وتم ترحيلهم إلى الكاميرون في يناير 2018 حيث بدأت محاكمتهم في ديسمبر.

ويقول محامو المجموعة أن المتهمين لم يتلقوا معاملة عادلة.

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وقالت كل من السلطات والانفصاليين إنهم منفتحون للمحادثات، لكن العنف من جانب الطرفين قد تكثف، مما أجبر الآلاف من المدنيين على اللجوء إلى المناطق الناطقة بالكاميرون الناطقة بالفرنسية والبلدان المجاورة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه منذ عام 2017، قُتل حوالي 1800 شخص في الصراع بينما نزح 530 ألف شخص.

جدير بالذكر أن الكاميرون كانت الدولة المنتجة للنفط والأخشاب من بين أكثر الدول استقرارًا في وسط إفريقيا حتى سنوات قليلة مضت.

ولكن بالإضافة إلى الانتفاضة الانفصالية، فإنها تواجه أيضًا تمردًا من جانب بوكو حرام، وهي حركة إسلامية متشددة، امتدت من نيجيوريا إلى أراضيها الشمالية.

