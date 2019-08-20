شركات أمريكا الشمالية تعزز الإنفاق على الروبوتات الصناعية

زادت شركات أمريكا الشمالية من إنفاقها على الروبوتات الصناعية في الربع الثاني، على الرغم من أن العديد من الشركات ظلت مشدودة بشأن أنواع أخرى من الاستثمارات وسط حرب تجارية طويلة مع الصين.

وطلبت الشركات 8.572 روبوت في الربع الثاني، أي بزيادة أكثر من 19٪ عن العام الماضي، وفقا لجمعية التقدم الآلي، وهي مجموعة صناعية مقرها في آن أربور، ميشيغان.

ونمت مبيعات الروبوت خلال جزء كبير من التوسع الاقتصادي حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عقود وتستمر المصانع في إضافة العمال - مما يشير إلى أن الشركات تستخدم الروبوتات لزيادة العمالة التي يصعب العثور عليها.

ويستمر متوسط سعر الروبوتات في الانخفاض مع تحول الشركات نحو شراء جيل جديد من الآلات الصغيرة والأكثر مرونة التي تظهر الآن في السوق. وانخفاض التكلفة هو أحد الأسباب التي تجعل المزيد من الشركات تتبنى التكنولوجيا.

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وقال مات تايلر، الرئيس التنفيذي للشركة ومالكها: "ارتفع عدد العاملين لدينا على مدار السنوات العشر الماضية" من 160 إلى 190 موظفًا.

وتعتبر الاستثمارات بارزة في الوقت الذي يقول فيه العديد من الاقتصاديين إن الشركات أصبحت أكثر ضغوطًا على الإنفاق الآخر.

وكان من المفترض أن يؤدي التخفيض الضريبي في العام الماضي إلى طفرة في الإنفاق التجاري. ولكن بعد الطفرة الأولية، انخفض الإنفاق.

