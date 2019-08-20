لفتت مساعدة الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية أورسولا مولرالى، أن "القتال في عدن في الفترة الاخيرة بين الشرعية وقوات الانتقالي أدى إلى خسائر بشرية ومادية"، مشيرةً إلى أن "البنى التحتية وشبكة المياه تعرضت لأضرار كبيرة في اشتباكات عدن"، مضيفةً "برنامج الغذاء العالمي ووفد الحوثي وقعا اتفاقا يحمي المعونة الغذائية".
وفي كلمة له خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، أشارت مولر إلى أن "الوكالات الإنسانية تعاني من قيود هائلة في الشمال يفرضها الحوثيون"، لافتةً إلى أن "أكثر من مئة مشروع إنساني تنتظر موافقة الحوثيين"، مضيفةً "الأمم المتحدة تواجه صعوبات في شمال اليمن بسبب القيود والمضايقات".
وأكدت أن "اليمن ما زال يشكل أكبر تحد لعمل الوكالات الإنسانية"، مشيرةً إلى أن "وكالات الامم المتحدة تعاني صعوبة في تمويل العمليات الإنسانية في اليمن"، لافتةً إلى أن "المعارك في عدن قتلت واصابت أكثر من 300 شخص"، مؤكدةً "إننا بحاجة ماسة للتهدئة في اليمن"، معلنةً عن ان "المساهمات السخية للسعودية والإمارات أنقذت ملايين الأرواح في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدة الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية: نحن بحاجة ماسة للتهدئة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.