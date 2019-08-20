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جرينلاند ترفض فكرة ترامب لشراء الجزيرة مرة أخرى

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سرقت جرينلاند مرة أخرى الأضواء عندما كررت رئيسة الوزراء أن أكبر جزيرة في العالم "ليست للبيع" بعد أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة شراء الأراضي الدنماركية المتمتعة بحكم شبه ذاتي في القطب الشمالي.

في اجتماع اليوم الثلاثاء لقادة حكومة الشمال في أيسلندا، أخبرت رئيست وزراء جرينلاند كيم كيلسن وكالة أسوشيتيد برس أن فكرة ترامب "ليست مزحة". كما وصفت رئيس الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن تأملات ترامب بأنها "مناقشة سخيفة".

انتهى الاجتماع في أيسلندا بتوقيع نص حول تغير المناخ يشمل القطاعين العام والخاص. وانضمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الحدث لاحقًا.

و اوضح ترامب، الذي من المقرر أن يزور الدنمارك مطلع الشهر المقبل، أن شراء جرينلاند ليس من أولويات إدارته.

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