الشرطة البرازيلية تطلق النار على مختطف حافلة في "ريو دي جانيرو"

تلقت قوات الأمن البرازيلية في ريو دي جانيرو صباح اليوم الثلاثاء أن رجلًا اختطف حافلة ركاب على جسر عبر خليج جوانابارا واحتجز أكثر من ثلاثين رهينة.

وقال ويلسون ويتشل حاكم ريو دي جانيرو للصحفيين في مكان الحادث أن أيا من الرهائن لم يصب بأذى خلال عملية الاختطاف التي استمرت أربع ساعات.

وهنأ الشرطة على "الأداء المثالي" في منشور على تويتر، بينما صرح: "إنه يأسف لوفاة الخاطف".

يعد الجسر الذي يربط عاصمة الولاية ريو مع مدينة نيتيروي عبر الخليج طريقًا رئيسيًا للركاب، وقد تسبب الاختطاف خلال ساعة الذروة الصباحية في حدوث فوضى في السفر في المنطقة.

وأظهرت الصور التلفزيونية اختناقات مرورية ضخمة على الجسر الذي كان يحتشد مع مسؤولي الأمن المسلحين.

