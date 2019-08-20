رئيس وزراء إيطاليا يعلن انتهاء عمل الحكومة

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء، انتهاء عمل حكومته بسبب الخلاف مع نائبه وزعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني.

وقال كونتي في خطابه أمام مجلس الشيوخ: "الأزمة الحالية تقوض لا محالة عمل الحكومة".

ويُذكر أن سالفيني قال منذ أسبوعين إنه يريد إسقاط التحالف الحكومي مع حركة خمس نجوم، قبل أن يتراجع لاحقاً، ولكن حركة خمسة نجوم قالت إن الوقت أصبح متأخراً لإصلاح الأمور.

ومن المتوقع أن تحاول الحركة الآن تشكيل حكومة بديلة مع الحزب الديمقراطي المعارض، وإذا فشلت في ذلك، فمن المرجح أن تتوجه إيطاليا نحو انتخابات مبكرة في أكتوبر(تشرين الأول) أو نوفمبر(تشرين الثاني) المقبلين أو مطلع في 2020.