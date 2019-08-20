مبعوث صيني يحذر من عودة تنظيم "داعش" إلى سوريا

وقال المبعوث الصيني الخاص "شيه شياو يان" للصحفيين بعد محادثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة "جير بيدرسن" في جنيف: "هناك الآن خطر من إحياء منظمات إرهابية مثل داعش، ونرى بعض العلامات ويجب إنهاء الحرب على الإرهاب".
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