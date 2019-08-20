مبعوث صيني يحذر من عودة تنظيم "داعش" إلى سوريا

قال مبعوث الصين اليوم الثلاثاء أن هناك خطر من إحياء قوات داعش في سوريا ودعا إلى إحراز تقدم في العملية السياسية بين حكومة الأسد والمعارضة.

وقال المبعوث الصيني الخاص "شيه شياو يان" للصحفيين بعد محادثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة "جير بيدرسن" في جنيف: "هناك الآن خطر من إحياء منظمات إرهابية مثل داعش، ونرى بعض العلامات ويجب إنهاء الحرب على الإرهاب".

