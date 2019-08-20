أسبانيا ترسل سفينة حربية لمرافقة قارب المهاجرين

قال مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بيان إن سفينة أوداز الحربية ستنهي الاستعدادات وتغادر ميناء روتا بجنوب إسبانيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مشيرا الي ان وصول السفينة إلى لامبيدوسا ليس متوقعًا قبل يوم الجمعة، وأنها ستبحر بعد ذلك إلى الميناء الرئيسي في جزيرة مايوركا.
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي قفز فيه ما لا يقل عن 15 مهاجرًا إلى البحر من سفينة الإنقاذ اوبن ارمز في محاولات يائسة للوصول إلى شواطئ الجزيرة الإيطالية في وسط البحر المتوسط بعد 19 يومًا من المواجهات.
رفض وزير الداخلية الإيطالي المتشدد المناهض للمهاجرين، ماتيو سالفيني، وصول السفينة إلى الميناء، رغم موافقة ست دول أوروبية أخرى على استقبال المهاجرين، الذين تم إنقاذهم في البحر في أوائل أغسطس من ساحل ليبيا.
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