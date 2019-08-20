الخرطوم تلوح بمساءلة المتسببين في أزمة الخبز

قال مسؤول في حكومة ولاية الخرطوم إن المساءلة ستطال كل من تسبب في شح الخبز خلال الأيام الماضية باعتباره سلعة استراتيجية مهمة، مؤكداً أن الأزمة ستنتهي اعتباراً من يوم الثلاثاء بعد أن انتظمت عمليات الطحن بمطاحن الدقيق.

وأكد المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة بالولاية د.تاج الدين عثمان سعيد رئيس لجنة مراقبة دقيق الخبز المدعوم، لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، انتظام عمليات الطحن بمطاحن الدقيق لتوفير حصة الولاية من الدقيق المدعوم والبالغة 43 ألف جوال يومياً، وذلك عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.وقال إن سلعة الخبز ستكون متوفرة اعتبار من يوم الثلاثاء، وعزا شح الخبز خلال الأيام الأخيرة لعطلة العيد لعدم التزام بعض المطاحن بتوفير حصص إضافية تغطي أيام العطلة.

وكشف سعيد عن عدم التزام بعض المطاحن بتوفير الحصة الإضافية، فضلاً عن عدم التزام بعض الوكلاء بترحيل الكميات المتوفرة للمخابز وتوقف بعض المخابز عن العمل.