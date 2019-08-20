الاتحاد الأفريقي يعلق بشأن التوافق على حمدوك رئيساً لوزراء الحكومة

عد الاتحاد الأفريقي أن التوافق على عبدالله حمدوك رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية المرتقبة في السودان، تتويجاً للإنجاز التاريخي بعد أشهر من المفاوضات.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في بيان اليوم، بجميع الجهات الفاعلة السياسية، المدنية والعسكرية، على التزامها بروح التوافق من خلال وضع مصالح السودان فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وشدد على ضرورة ضمان أن تتوصل السلطات السودانية وجميع الحركات المسلحة إلى اتفاق خلال الأشهر الستة الأولى وفقاً لاتفاق المرحلة الانتقالية، لضمان وجود سلام ومصالحة شاملين من شأنها أن تمهد الطريق إلى التحول الديمقراطي.

ودعا جميع الشركاء الدوليين إلى “مضاعفة جهودهم لتزويد السودان وسلطاته الانتقالية بالدعم اللازم خلال مرحلة إعادة البناء الرئيسة من تاريخ البلاد”، معرباً عن امتنانه للمجتمع الدولي لدعمه لعملية الوساطة الأفريقية التي أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية للسودان والمنطقة والقارة.

وأكد الالتزام الثابت والمستمر للاتحاد الأفريقي بمرافقة الشعب السوداني في سعيه نحو الديمقراطية، مشيداً بدعم الدول المجاورة بقوله “هذه المؤازرة من دول الجوار السوداني تحظى بتقدير كبير”.