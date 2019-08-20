تصريحات مثيرة لمدرب الوصل الإماراتي عن مباراة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شدد الروماني ريجيكامب، مدرب الوصل الإماراتي، على قوة وصعوبة مواجهة ضيفه الهلال السوداني، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الأندية العربية “كأس محمد السادس”.

وقال ريجيكامب، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، التي ستقام على ملعب استاد زعبيل في دبي: “جاهزون للتحدي، رغم صعوبة المهمة أمام الهلال الأكثر جاهزية وتميزا، خاصةً على المستوى البدني”.

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وأضاف: “الوصل قادر على تحقيق النتيجة المطلوبة، والوصول لأبعد من دور الثمانية الذي خرج منه في النسخة الماضية.. ثقتي كبيرة في جميع اللاعبين، وأتمنى أن يكونوا جاهزين للمواجهة”.

وعن التغييرات التي شهدتها صفوف الوصل، خلال فترة القيد الصيفي الحالية، قال المدرب: “كان من الضروري إجراء بعض التغييرات، بعدما عانى الفريق في الموسم الماضي من عديد الإصابات”.

وأردف: “عموما الوصل لا يقف على أحد، ويضم حاليا تشكيلة مميزة، تحتاج فقط إلى وقت أكبر للتأقلم”.