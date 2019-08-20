فرنسا تعتقل 5 مشتبهين في التخطيط لمهاجمة قوات الأمن خلال قمة السبع

اعتقلت السلطات الفرنسية خمسة أشخاص يشتبه بقيامهم بالتخطيط لمهاجمة قوات الأمن المكلفة بتأمين وحماية قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غربي البلاد.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات اعتقلت خمسة أشخاص في بلدتي تور وكابروتون بوسط وجنوب البلاد، كانوا يخططون لمهاجمة الفندق الذي توجد فيه قوات الأمن المكلفة بحماية قمة السبع".
وأوضحت صحيفة "لو فيغارو" أن "المعتقلين شبان تتراوح أعمارهم بين 24 و25 سنة وينتمون لحركة يسارية متطرفة، قاموا بإرسال دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة الفندق وحرقه".
وتنعقد، نهاية الأسبوع الجاري، قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في بلدة بياريتس الفرنسية وسط إجراءات أمنية مشددة.
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