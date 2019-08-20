الأفغان يمجدون ضحايا هجوم الزفاف

أدى الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من يوم السبت من جانب إحدى الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إلى دفع العديد من الأفغان إلى التساؤل عما إذا كانت الصفقة المتوقعة بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء قرابة 18 عامًا من القتال ستجلب السلام للمدنيين الذين عانوا طويلًا.
و من ناحية اخري، انتقد بعض المشيعين اليوم الثلاثاء الحكومة الأفغانية، التي أغلقت محادثات طالبان الأمريكية. ترفض طالبان، التي هي في أقوى حالاتها منذ الإطاحة بها من قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001، الحكومة باعتبارها دمية أمريكية.
لقد قُتل أكثر من 32000 مدني في أفغانستان خلال العقد الماضي. وأضاف تفجير السبت 63 شخص على الأقل.
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