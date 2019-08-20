ظريف يزور فرنسا الجمعة ويلتقي ماكرون

يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، إلى باريس لمحادثات مع نظيره الفرنسي والرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله خلال لقاء مع عدد من أفراد الجالية الإيرانية في ستوكهولم، مساء الإثنين، "سنزور باريس الجمعة للقاء إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي" (جان ايف لودريان).

ويقوم ظريف حاليا بجولة في ثلاث دول اسكندنافية وسيزور الصين "الأسبوع المقبل" بحسب إرنا.

وفرنسا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقادت جهوداً أوروبية لإنقاذ الاتفاق التاريخي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي منه العام الماضي، وإعادته فرض عقوبات على إيران.

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ورداً على تلك العقوبات وعلى ما تعتبره عدم تحرك شركائها الأوروبيين في مواجهة تلك الإجراءات أعلنت إيران في مايو أنها ستوقف العمل بالقيود على مخزونها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل بموجب الاتفاق.

وهددت طهران باتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم تقم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق "بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا" بمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وخصوصاً في بيع النفط.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولته بزيارة إلى الكويت، السبت، ثم إلى فنلندا والسويد.

ومن المقرر أن يزور لاحقًا النروج.

وأضاف ظريف "الحظر الأمريكي لم يؤثر علي" مقللاً من أهمية العقوبات الأمريكية التي تستهدفه منذ أواخر يوليو وتأثيرها على نشاطه الدبلوماسي.