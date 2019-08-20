شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أدت الفنانة ميادة قمر الدين مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، وأرفقت الفنانة صورة لها أثناء الطواف، تلك الصورة التي حظيت بتعليقات عديدة من جمهورها والذين هنأوها على زيارة بيت الله الحرام، بينما غرد آخرون في سياق منفصل حيث نصحوا ميادة باعتزال الغناء عقب تلك الخطوة، مؤكدين أنهم مهتمين جداً بمصلحتها لذلك تبرعوا بتلك النصيحة، بالمقابل، تقبلت ميادة كل الآراء بصدر رحب وظلت متواصلة مع كل المعلقين بشكل أثار إعجاب الجميع. المادة السابقة أبرزهم (الجزار والساتة ومكارم بشير) .. فنانون استخدموا (الساتر) وغابوا عن ملحمة الثورة .!

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كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون يطالبون ميادة قمر الدين بـ(الاعتزال)..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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