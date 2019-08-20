مصدرو الماشية يطالبون بتعويضات نفوق 25 ألف رأس

الخليج 365 :

طالب نائب رئيس شعبة مصدري الماشية مهدي الرحيمة، يوم الثلاثاء، السلطات الرسمية بتعويض المتضررين من مصدري الماشية جراء نفوق 25 ألف رأس من المواشي بسبب تأخير عمليات إفراغ البواخر من ميناء جدة.

وقال الرحيمة، بحسب وكالة السودان للأنباء، إنه تم شحن ماشية الهدي والأضاحي من السودان إلى المملكة العربية السعودية في الزمن المحدد قبل عيد الأضحى بزمن كافٍ ومكتملة من الإجراءات كافة.

وأشار إلى إنهم فوجئوا بعدم تفريغ شحنة الماشية من ميناء جدة بسبب وصول عدد من البواخر من الصومال وأسبانيا والصين في وقت واحد.

وطالب الرحيمة بتكوين لجنة تحقيق لتوضيح أسباب تأخر إفراغ البواخر ونفوق الآلاف من المواشي, محملاً السلطات في ميناء جدة المسؤولية وذلك للإهمال في عدم تفريغ الشحنة.