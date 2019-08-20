شبيبة القبائل في الخرطوم غد لمواجهة المريخ

الخليج 365 : ابرق نادي شبيبة القبائل نادي المريخ وصوله السودان يوم غد وذلك لاداء مباراة الاياب في بطولة افريقيا والتي ستلعب يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري باستاد المريخ وكان الفريق الجزائري قد كسب لقاء الذهاب بهدف.

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