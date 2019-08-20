مباراتان في الدوري الممتاز مساء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد بطولة الدوري الممتاز عصر اليوم”الثلاثاء” مواجهتان ساخنتان في المرحلة الأولى من النسخو الـ”25″ من البطولة.

وبملعب”بورتسودان” يحلّ الأهلي الخرطوم ضيفًا على حي العرب بورتسودان، فيما يلعب باستاد”مورتا” الهلال كادوقلي أمام المريخ الفاشر.

ويسعى الأهلي الخرطوم الذي سيكون في تحدٍ صعبٍ أمام حي العرب بورتسودان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشواره من بداية المنافسة أملاً في تصدّر المنافسة على غرار ما حققه في النسخة الماضية عندما تصدّر دوري التحدي.

وبقيادة المدرب الخبير برهان تيه يأمل الأهلي في تجاوز المطب الأوّل الصعب بملعب بورتسودان والعودة إلى الخرطوم وفي جعبته ثلاث نقاط.

على الجانب الآخر، سيعوّل حي العرب بورتسودان صاحب الأرض على جماهيره من أجلّ الفوز واقتناص ثلاث نقاطٍ في بداية المشوار.

وحي العرب بورتسودان، عمل على إعداد نفسه وفق الصورة المطلوبة بعدما خاض سلسلة من التدريبات على ملعبه أعدّ فيها نفسه وفق الصورة المطلوبة.

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وفي المواجهة الثانية، يبحث الهلال كادوقلي عن انطلاقة قوية في عندما يستضيف بملعبه نظيره مريخ الفاشر.

ولن يكون تحقيق هدف الفوز بالنسبة لهلال كادوقلي في متناول يده لا سيما وأنّ الفريق سيواجه خصمًا شرسًا وقويًا.

والهلال كادوقلي سيدخل لقاء اليوم وفي باله مسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها في النسخة السابقة عندما كان قريبًا من مغادرة المنافسة لكّنه تمكّن من تجاوز المطب في دوري البقاء والهبوط.

وأكمل الفريق الشهير بـ”أسود الجبال” تحضيراته وفق المطلوب، وكان قد ركز الطاقم الفني في الحصة الختامية على الخطة التي سيلعب بها لقاء اليوم.

أمّا الطرف الآخر، فسيدخل مريخ الفاشر مباراة اليوم بهدف العودة إلى موطنه وهو غانمًا بالنقاط الثلاث.

ويملك الفريق الشهير بـ”السلاطين” في جعبته سلاح الخبرة والرغبة في تحقيق النتيجة الإيجابية التي تمنحه الإطمئنان في بادئ المنافسة.