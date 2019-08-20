إرتفاع كبير في أسعار مواد البناء

الخليج 365 :

كشفت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والتشييد خاصة الأسمنت.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ سعر طن أسمنت عطبرة بربر”11500 جنيه، بدلاً عن”11200″ جنيه قبل هطول الأمطار والتوقيع النهائي بين الجانبين.

وأبانت أنّ سعر طن أسمنت صخرة السودان السلامة”11300 جنيه.

وأرجع صاحب مغلق جاد الله البلولة ارتفاع أسعار الأسمنت بسبب زيادة الطلبات العالية من قبل المواطنين بجانب ضعف الوارد لولاية الخرطوم من مناطق الإنتاج، فضلاً عن إغلاق الطرق الرئيسية الرابطة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، بسبب السيول والأمطار، إضافة إلى ارتفاع تكلفة وسائل النقل.