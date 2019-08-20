إصابة جديدة تداهم ريال مدريد

تعرض إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني الوافد للفريق في يناير الماضي لإصابة جديدة خلال التدريبات.
وأوضح ريال مدريد في بيان له أن إبراهيم دياز خضع لفحوصات طبية صباح اليوم،الثلاثاء، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية من الفخذ الأيمن.
ولم يكشف بيان ريال مدريد عن سبب إصابة اللاعب الذي لم يشارك في المباراة الأولى للفريق لهذا الموسم أمام سيلتا فيجو ولحق بمستشفى الإصابات في ريال مدريد مثل أسينسيو وهازارد.
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