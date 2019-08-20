انكماش بمعدل نمو اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني بسبب إنخفاض الصادرات

قال بوندسبانك "البنك المركزي" في ألمانيا أمس، إن اقتصاد البلاد قد يواصل الانكماش خلال الصيف مع انخفاض الإنتاج الصناعي في ظل انخفاض الطلبيات، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حالة ركود حاليا.

وبحسب "رويترز"، انكمش معدل نمو اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني بفعل انخفاض الصادرات في الوقت الذي تآكلت فيه الثقة بفعل حرب تجارية عالمية وتباطؤ اقتصاد الصين، والضبابية التي تحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ما وجه ضربة لاقتصاد البلاد الذي يركز على الصادرات.

وقال "بوندسبانك" في تقرير شهري، "أداء الاقتصاد بصفة عامة قد يتراجع قليلا مجددا".

وأضاف البنك المركزي، "السبب الرئيس لذلك هو استمرار التراجع في الصناعة"، مشيرا إلى انخفاضات كبيرة في الطلبيات وتراجع كبير في مؤشرات الثقة بالشركات الصناعية.

لكن من المرجح أن يستمر ازدهار نشاط البناء ما يقدم بعض الدعم.

وبينما رفضت ألمانيا حتى الآن فكرة تعزيز الإنفاق العام لمواجهة التباطؤ، قال أولاف شولتز وزير المالية، إن برلين تملك القوة المالية لمواجهة أي أزمة اقتصادية مستقبلا "بكل قوتها".

إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الألمانية أن عدد الأشخاص الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد في زيادة مستمرة.

وأوضحت الوزارة أن عددهم وصل إلى نحو 1.445 مليون شخص في عام 2018.

وجاء في بيان الوزارة، "يمكن تقييم زيادة المشاركة في العمل مع التقدم في العمر على أنها تعبير عن أنماط حياتية متغيرة لمشاركة أكثر فاعلية في الاقتصاد والمجتمع".

وأضافت الوزارة أن هناك أمورا غير ملموسة إلى جانب الأسباب المادية، مثل السعادة بالعمل والاتصال مع أشخاص آخرين.

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وبحسب الوزارة، تبلغ نسبة المتقاعدين الذين يعملون 8 في المائة، فيما كانت نحو 3 في المائة في عام 2000.

من جهة أخرى، كشف تقرير صحافي أن الحكومة الألمانية تعتزم تحسين حماية المطارات من الطائرات دون طيار.

وجاء في تقرير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر أمس، أن وزارة النقل طلبت من الهيئة الألمانية لمراقبة الحركة الجوية إصدار خطة عمل لمراقبة الطائرات دون طيار والتصدي لها.

وأضاف التقرير، أنه من المقرر من خلال ذلك ضمان "نظام للكشف المنهجي عن الطائرات دون طيار" في المطارات.

يشار إلى أن عدد الإعاقات المبلغ عنها في حركة النقل الجوي بسبب طائرات دون طيار، ارتفع خلال الأعوام الأخيرة، وبلغ 158 حالة في عام 2018، أي زياد 80 في المائة مقارنة بما كان عليه في عام 2017. لكن العدد بلغ 70 حالة في النصف الأول من عام 2019.

وبحسب البيانات، من المقرر فحص إذا ما كان يمكن إنشاء منطقة حظر حول المطارات يبلغ طولها 18 كيلومترا أم لا.

حتى الآن ليس مسموحا لطائرات دون طيار التحليق حول مطارات في دائرة قطرها 1.5 كيلومتر.

وهناك أيضا إشكالية في أن الطائرات دون طيار الصغيرة، التي تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة يصعب اكتشافها من خلال الرادار.

وبحسب دراسات، هناك نحو 500 ألف طائرة خاصة وتجارية دون طيار في ألمانيا.

يشار إلى أن حدوث إعاقات أو عراقيل نتيجة الطائرات دون طيار توجد أيضا في مطارات في الخارج، حيث علق مطار جاتويك في لندن جميع عمليات الهبوط والإقلاع في نهاية العام الماضي بعدما تم رصد طائرة دون طيار في محيط المطار.