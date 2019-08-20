"طالبان" تضرم النار في مدرسة للبنات بأفغنستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن مسلحين من "طالبان" أضرموا النار فجرا في مدرسة للبنات بالعاصمة كابل، فيما نفت الحركة ضلوعها في الاعتداء.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن حركة "طالبان" أحرقت ثانوية "بويا زار" للبنات في قرية نصيري بالعاصمة، في وقت متأخر من الليلة الماضية.
ولفت مسؤولون محليون إلى أن مئات الفتيات كن يتلقين التعليم في المدرسة التي تم حرقها، دون الإفادة بوجود إصابات بشرية، أو عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمدرسة.
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