الهبوط لدرجة أدنى يُهدد المريخ بسبب مستحقات غارزيتو وأنطونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تسلم نادي المريخ عبر المكتب التنفيذي خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحوي قراراً من لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة بخصوص الشكوى التي تقدم بها المدير الفني الأسبق للمريخ الفرنسي دييغو غارزيتو ونجله أنطونيو والتي يطالبان من خلالها بحقوقهما عن فترة عملهما في النادي خلال عام 2017 والتي تشمل رواتب وحوافز.. حيث كشف الخطاب عن حكم لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة بمبلغ (205 ألف دولار) للمدير الفني الفرنسي غارزيتو و(80 ألف دولار) لنجله أنطونيو ليصل مبلغ الثنائي لـ(285 ألف دولار)..

وأشار الخطاب إلى أن لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة التابعة للاتحاد الدولي قررت منح نادي المريخ مهلة لمدة شهر من تاريخ وصول الخطاب (12 أغسطس) لتسديد مستحقات الثنائي الفرنسي، وحال عدم السداد سيتم تحويل ملف القضية للجنة الانضباط بالفيفا الأمر الذي سيجعل النادي تحت طائلة عقوبات مشددة قد تصل حد الهبوط لدرجة أدنى.. وسبق للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي أن عاقبت المريخ بالحرمان من التعاقدات لمدة عام بسبب مستحقات اللاعب الإيفواري كواسي مارسيال ما يجعل المريخ عرضة لعقوبات أكبر حال لم ينجح في احتواء مشكلة المدرب الفرنسي.

وكانت (الصيحة) انفردت قبل وقت طويل بالخطر الذي يهدد المريخ جراء مستحقات المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو ونجله أنطونيو عن فترة عملهما في العام 2017 خصوصاً في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعانيها النادي.