البرلماني المستقل “برطم”: يعتذر عن قبول الترشيح للمقعد الـ”11″...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتذر البرلماني المُستقل بالبرلمان المحلول أبو القاسم برطم، المُرشّح للمقعد رقم (11) بالمجلس السيادي، عن قُبُول الترشيح. وَقَدّمَ برطم أمس، شُكره للمَجلس العَسكري والكَيَانات الشّبابيّة والسِّياسيَّة والمُجتمعيَّة كَافّة التي سَانَدَت تَرشيحه، وقال: أعتذر للشَّعب السُّوداني، تقديراً لتاريخنا الانتخابي المَسنود بإرادة الجَماهير، وأشار إلى قناعاته بأنّ التّكليف الحَق يأتي بالانتخاب لا بالتّعيين، وَتَعهّد بأن يكون جُندياً وفيّاً لبناء السودان في المَرحلة القَادمة، وأضَافَ برطم بأن الثوابت الوطنية والعَمل السِّياسي ومفهوم الأداء في المرحلة الانتقالية يتطلّب التّجرُّد التام من هوى أو محور أو حلف.