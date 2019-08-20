عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة أخبار اليوم:

(أخبار اليوم) تنقل بالتفصيل الوقائع الكاملة لجلسة محاكمة البشير

المتحري يكشف تلقي البشير أموالاً خليجية وأراضي (وداد بابكر) ودفاتر شيكات وحسابات بالبنوك ودعم قناة طيبة

محامي الدفاع عن البشير: نملك بيانات دامغة للبراءة من تهمة المال الحرام

سيول عارمة تجتاح الجيلي وتدمر المنازل والمزارع ووفد لجنة الامن بالعسكري يتفقد المتاثرين

المئات يحاصرون دار حزب الامة للضغط على قوى التغيير بحسم ترشيحات الرئاسي

عرمان: بعد إلغاء حكم الاعدام سأعود قريباً للسودان

في حوار مثير: رئيس التحرير يكشف معلومات جديدة عن مسيرة (اخبار اليوم) خلال ربع قرن

صحيفة الوطن:

الرئيس “المخلوع” يعترف بإستلام أموال من السعودية والإمارات بعيداً عن الحكومة

قيادي إسلامي بارز يعلن جاهزيته لتقديم معلومات عن الفساد في النظام السابق

تأجيل تشكيل مجلس السيادة لـ “48” ساعة واتفاق على رجاء نيكولا عضواً توافقياً

الاتفاق بين “العسكري” و “التغيير” على رجاء نيكولا عضواً توافقياً بالسيادي

الانتباهة

كواليس” المعزول” داخل قفص الاتهام

البشير: تلقيت ملايين الدولارات من السعودية والإمارات

المخلوع:تسلّمت شيكًا من بن زايد”ماعارف وديتو وين”

قادة الحركات يصلون جوبا ويلتقون سلفاكير

أحمد ربيع: منذ أيام العصيان حاولنا ترتيب الترشيحات ولكّن

المنظمة العربية: القطاع الزراعي المحرّك الرئيس للاقتصاد

آخر لحظة

سجل يا زمان..البشير خلف القضبان

تأجيل وصول حمدوك والحلو وعقار بجوبا

السيول تجتاح مناطق بالخرطوم والشمالية والنيل الأبيض

تحالف الهامش يهدّد بالخروج إلى الشارع

نفوق آلاف من الماشية بميناء جدة

المهدي: مشاورات مع”الثورية” لمعالجة الخلافات

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الصيحة

“السيادي” يبعثر أوراق”الحرية والتّغيير”

إفادات وتفاصيل جديدة لـ”البشير” في المحكمة

“حمدوك” يؤجّل عودته ويكشف لـ”الصيحة” خطته للإصلاح

التيار

تفاصيل مثيرة في محاكمة المخلوع البشير

“التيار” تكشف أسباب عدم صدور قرار تعيين رئيس القضاء والنائب العام

اجتماعات مغلقة لـ”الحرية والتغيير” للسيادي تستمر لأكثر من ست ساعات

السوداني

في اجتماع ماراثوني..قوى الحرية تحسم مرشحيها للسيادي

تفاصيل أو ظهور للبشير أمام المحكمة

“التربية” لا اتجاه لتجميد العام الدراسي

تجمّع المهنيين يكشف ملابسات ترشيح طه عثمان لـ”السيادي”