الموردون يكشفون حقائق تدهور الجنيه السوداني

الخليج 365 :

تستعد الغرفة القومية للمستوردين، للكشف عن الحقائق الغائية والسياسات الخاطئة التي تسببت في تدهور قيمة الجنيه السوداني، وذلك في منتدى اقتصادي يقام مساء السبت المقبل بالسلام روتانا ، حول “تدهور قيمة الجنيه السوداني.. الحقيقة الغائبة” وقال أمين الغرفة الصادق جلال ، أمس في تصريح صحفي ، إن الفعالية تأتي كأول منشط اقتصادي للغرفة عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية، التي تمهد الطريق لوضع أساس متين لمسيرة الاقتصاد الوطني ورفع قيمة الجنيه السوداني، موضحاً أن المنتدى سيشهد استعراض ورقة متخصصة، تكشف عبرها الغرفة الكثير من الحقائق الاقتصادية الغائبة والسياسات الخاطئة، وتوضيح أماكن الخلل والثغرات التي تم وضعها، لضرب وتخريب الاقتصاد الوطني وأدت إلى إفقار الدولة والمواطن. وأضاف: المنتدى سيقدم المعالجات العلمية المطلوبة التي يجب اتخاذها، مشيراً إلى تلك الاختلالات التي أدت لتدهور الاقتصاد وقيمة الجنيه السوداني، إلى جانب الارتفاع غير الطبيعي في أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وإدخال الاقتصاد في معضلة دعم السلع الاستراتيجية.