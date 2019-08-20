ميرفت حسين: انتظروا الدوري السوداني للسيدات

دخلت ميرفت حسين، تاريخ كرة القدم في السودان، بانتخابها أول سيدة لعضوية مجلس اتحاد الكرة السوداني قبل نهاية عام 2017.

وكشف ميرفت في حوارها مع كوورة عن الدور الذي ستلعبه لتدشين الكرة النسائية في السودان.. وإلى نص الحوار:

ما طموحك بعد دخول اتحاد الكرة؟

منذ توفيقي بنيل شرف الانتخاب كأول سيدة لعضوية اتحاد الكرة، طالبت في أول اجتماع رسمي، بأن أكون مفتاح دخول السيدات لمجالس إدارات الأندية والمؤسسات الرياضية.

ماذا عن فكرة دوري كرة القدم للسيدات؟

البداية كانت بدراسة واقع حال كرة القدم للسيدات مع مراعاة الثقافات المتعددة في السودان وخصوصية المجتمع، ووجدنا إمكانية الانطلاق من خلال الولايات السودانية التي يمكن أن تتقبل نشاط المرأة في كل الألعاب الرياضية الأخرى في المؤسسات الرسمية والجامعات.

هل أثمرت هذه الجهود في اعتماد فرق نسائية؟

وجدنا عددًا من الفرق التي أنشئت عن طريق بعض السيدات المتطوعات بولاية الخرطوم، ثم قمنا بتعميم التجربة في ولايات شمال كُرْدُفان، ومدينتها الكبيرة الاُبَيّض، وبمدينتي كادقلي والدلنج في ولاية جنوب كردفان، ثم انتقل النشاط إلى مدن ود مدني وكوستي والقضارف وسِنْجَة، ثم أرسلنا لفتح الباب لانتساب الفرق.

حصلنا على الاستجابة المطلوبة ولدينا على أرض الواقع، نحو 19 ناديًا للسيدات، سيشارك منهم 18 في أول دوري كرة قدم للسيدات.

كيف سيكون نظام البطولة في النسخة الأولى؟

سيتم تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات بالخرطوم والأبيض وكادقلي، وتضم كل مجموعة 6 فرق مع لعب دوري من مرحلتين. سيصعد أصحاب أول 3 مراكز، لخوض دور من مرحلتين في الخرطوم لتحديد هوية البطل.

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ما السند القانوني لمنح صفة الرسمية لدوري السيدات؟

تمت إجازة أول لائحة لدوري السيدات في السودان من قبل مجلس الإدارة في اجتماع يونيو/حزيران الماضي. نحن في مرحلة إعداد الهيكل التنظيمي للبطولة وتحديد الحكام والاستعانة بالمتطوعين.

ما حجم التوقعات للنسخة الأولى؟

أشعر بتفاؤل كبير بالنجاح التنظيمي وحشد الجماهير حول البطولة، لأننا الآن نستقبل طلبات كثيرة للمساهمة والمشاركة في النسخة الأولى. السيدات سيلعبن دورًا كبيرًا في المرحلة المقبلة.

ما رأيك في مساندة مجلس الاتحاد السوداني لك؟

مساندة الاتحاد السوداني كانت قوية، لائحة أول دوري كرة قدم للسيدات تعد أول لائحة أجيزت من بين لوائح الموسم الجديد، وساهم في مناقشتها وتداولها أعضاء مجلس الإدارة. تلقينا الأفكار من أعضاء المجلس ورئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد.

ما مدى استفادتك من خبرة شداد؟

وجدت مساندة كبيرة من كمال شداد، أعتبر نفسي محظوظة للغاية بعد العمل معه، لقد تعلمت منه الكثير في كيفية التفكير وإدارة البطولات المحلية وبعد النظر والرؤية الثاقبة.

متى سينطلق أول دوري كرة قدم للسيدات في السودان؟

في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل. خططنا في البداية أن ينطلق في نهاية أغسطس/آب الجاري، لكن إجازة عيد الأضحى دفعتنا لتأجيل الموعد إلى الشهر المقبل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)