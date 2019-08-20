برطم يعتذر عن قبول الترشيح للمقعد الحادي عشر بـ”السيادي”

التاريخ: 20-أغسطس-2019
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اعتذر البرلماني المستقل بالبرلمان المحلول أبو القاسم برطم المرشح للمقعد رقم (11) بالمجلس السيادي، عن قبول الترشيح، وقدم برطم أمس شكره للمجلس العسكري والكيانات الشبابية والسياسية والمجتمعية كافة التي ساندت
ترشيحه، وقال: اعتذر للشعب السوداني، تقديراً لتاريخنا الانتخابي المسنود بإرادة الجماهير، وأشار إلى قناعاته بأن التكليف الحق يأتي بالانتخاب لا بالتعيين، وتعهد بأن يكون جندياً وفياً لبناء السودان في المرحلة القادمة، وأضاف برطم
بحسب صحيفة الصيحة بأن الثوابت الوطنية والعمل السياسي ومفهوم الاداء في المرحلة الانتقالية يتطلب التجرد التام من هوى أو محور أو حلف.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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