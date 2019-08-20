حمدوك: سأكون رئيس وزراء قومي واحترم “الحرية والتغيير”

التاريخ: 20-أغسطس-2019
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أكد “حمدوك” لمصدر في اتصال من مقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن عودته للبلاد تأجلت ليوم غدٍ، ووصف الاجماع الذي حظى به ترشيحه بالعبء الكبير على عاتقه، وقال “سأكون رئيس وزراء قومي لكل أهل السودان مع تقديري واحترامي لقوى الحرية والتغيير التي رشحتني لهذا المنصب، ولكني منفتح على كل تيارات السودان والظروف”.
وكشف “حمدوك” وفقاً للمصدر جزءاً من برنامجه الإصلاحي، وأشار إلى أن السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها، وأقر بضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية بالخارج للإسهام في مشروع نهضوي سوداني، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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