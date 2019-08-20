“التغيير”: ترشيح طه عثمان من جهات لا نريد الحديث عنها

أكد القيادي بتجمع المهنيين عضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري طه عثمان اسحق اعتذاره عن قبول الترشيح ضمن أعضاء المجلس السيادي. وقال طه أمس إن الوقت غير مناسب للحديث حول كيفية التكليف وأسباب الاعتذار، وأكد أنه في الوقت المناسب سيملك كل الحقائق للرأي العام.

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بدوره أوضح القيادي بـ”الحرية والتغيير” محمد وداعة بحسب صحيفة الصيحة، أن ترشيح طه لم يكن من جانب “الحرية والتغيير” أو من قبل تجمع المهنيين وإنما تم ترشيحه من جهات أخرى وتم اعتماده من جانب تلك الجهات، وقال: يجب ألا نتحدث عنها الآن. وأكد أن “الحرية والتغيير” ستقوم بإبعاد أي مرشح لـ”السيادي” يأتي بواجهة حزبية أو محاصصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)