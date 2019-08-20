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تأجيل إعلان المجلس السيادي

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 20-أغسطس-2019

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تأجيل إعلان المجلس السيادي

أعلن المجلس العسكري الإنتقالي ، تأجيل الإعلان عن مجلس السيادة ل48 ساعة بناء على طلب من قوى ( الحرية والتغيير ) ، وأفاد رئيس اللجنة السياسية المتحدث بأسم المجلس الفريق شمس الدين الكباشي ، في تصريح صحفي فجر أمس أن إجتماعاً بدأ منذ عصر الأحد بين مفاوضي المجلس العسكري وقوى التغيير لحسم ترشيحات المجلس السيادي الذي يمثل أعلى السلطات خلال الفترة الإنتقالية .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أشار المتحدث العسكري الى أن قوى التغيير قدمت خلال هذا الإجتماع أسماء مرشحيها الخمسة كما قدم  المجلس العسكري مرشحيه .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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