نفوق آلاف من الماشية بميناء جدة

كشفت شعبة مصدري المواشي عن مضايقات تتم بميناء جدة السعودي من بعض الجهات دون تسميتها للإستيلاء على حصة السوق السوداني في السوق السعودي .

Advertisements

وكشف أمين مال شعبة المصدرين سلامة عبد الله راشد ، في تصريح صحفي عن تأخر عمليات تفريغ المواشي من قبل بعض الشركات المستوردة ، ومكوث المواشي لتسعة أيام داخل البواخر رغم صحة الاشتراطات الصحية وموافقة إدارة المواني بعمليات الصادر ، وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قال أن تأخر الإجراءات أدى الى نفوق آلاف من الحيوانات داخل البواخر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )