التاريخ: 20-أغسطس-2019
45 مشاهدة
كشفت شعبة مصدري المواشي عن مضايقات تتم بميناء جدة السعودي من بعض الجهات دون تسميتها للإستيلاء على حصة السوق السوداني في السوق السعودي .
وكشف أمين مال شعبة المصدرين سلامة عبد الله راشد ، في تصريح صحفي عن تأخر عمليات تفريغ المواشي من قبل بعض الشركات المستوردة ، ومكوث المواشي لتسعة أيام داخل البواخر رغم صحة الاشتراطات الصحية وموافقة إدارة المواني بعمليات الصادر ، وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قال أن تأخر الإجراءات أدى الى نفوق آلاف من الحيوانات داخل البواخر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر نفوق آلاف من الماشية بميناء جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.