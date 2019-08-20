محتجون يطالبون بعدم المحاصصة الحزبية في السيادي

التاريخ: 20-أغسطس-2019
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طلبت الخرطوم من رئيس الوزراء المرتقب عبد الله حمدوك ، تأجيل الحضور لإستلام منصبه كرئيس لمجلس الوزراء ، وكان قد أرجئ أمس تشكيل المجلس السيادي بسبب عدم تقديم قوى الحرية والتغيير مرشحيها وقد طلبت منحها مهلة 48 ساعة لتقديمهم .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، حاصرت جماهير مقر الإجتماع المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير بدار حزب الأمة ، رفضاً للمحاصصة الحزبية في السيادي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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