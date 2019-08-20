ديمبلي يثير الغضب في برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود حالة من الغضب داخل أروقة نادي برشلونة، بسبب الفرنسي عثمان ديمبلي الذي وضع الفريق في موقف حرج بعد إصابته.

وأعلن برشلونة أمس الإثنين، إصابة ديمبلي في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وغيابه لمدة 5 أسابيع عن المشاركة.

ديمبلي أنهى مواجهة أتلتيك بيلباو في افتتاح الليجا وهو يشعر بانزعاج في القدم، وحدد الجهاز الطبي للنادي موعدًا له صباح السبت لإجراء اختبارات له، لكنه فاجئهم بعدم حضوره.

وأضافت “حاول الجهاز الطبي السيطرة على الفرنسي، لكنهم كانوا غاضبين حين وصل يوم الإثنين لإجراء الفحوصات، والتي أظهرت إصابته بتمزق في أوتار الركبة اليسرى، واستبعاده لـ5 أسابيع، مما أثار الغضب من الطاقم الفني والطبي وحتى زملائه في الفريق”.

وكان ديمبلي الموسم الماضي قد تسبب في عدة مشاكل بسبب سلوكه غير المنضبط، وعدم التزامه بقواعد النادي.

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود حالة من الغضب داخل أروقة نادي برشلونة، بسبب الفرنسي عثمان ديمبلي الذي وضع الفريق في موقف حرج بعد إصابته.

وأعلن برشلونة أمس الإثنين، إصابة ديمبلي في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وغيابه لمدة 5 أسابيع عن المشاركة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ديمبلي أنهى مواجهة أتلتيك بيلباو في افتتاح الليجا وهو يشعر بانزعاج في القدم، وحدد الجهاز الطبي للنادي موعدًا له صباح السبت لإجراء اختبارات له، لكنه فاجئهم بعدم حضوره.

وأضافت “حاول الجهاز الطبي السيطرة على الفرنسي، لكنهم كانوا غاضبين حين وصل يوم الإثنين لإجراء الفحوصات، والتي أظهرت إصابته بتمزق في أوتار الركبة اليسرى، واستبعاده لـ5 أسابيع، مما أثار الغضب من الطاقم الفني والطبي وحتى زملائه في الفريق”.

وبحسب موقع كووورة كان ديمبلي الموسم الماضي قد تسبب في عدة مشاكل بسبب سلوكه غير المنضبط، وعدم التزامه بقواعد النادي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)