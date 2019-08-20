رسميا.. مرتضى يعلن تعاقد الزمالك مع نجم منتخب ناشئي اليد بعد صراع مع الأهلي

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعاقد ناديه مع حسن وليد قداح، لاعب منتخب مصر لناشئي كرة اليد، قادمًا من نادي الشمس بعد صراع مع الأهلي الذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب في الفترة الحالية.

قداح ساهم بشكل كبير في الإنجاز التاريخي لكرة اليد للمصرية بعد حصد لقب كأس العالم للناشئين للمرة الأولى، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية مساء الأحد.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية عبر قناة “المحور” في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: “تعاقدنا رسميا مع حسن وليد قداح تُوج هدّافًا لبطولة كأس العالم بعد إحراز 51 هدفا”.

وأضاف: “أرسلنا وفدا برئاسة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك إلى نادي الشمس للتفاوض مع المسؤولين هناك لإنهاء الصفقة، وسددنا المبلغ وحصلنا على الاستغناء الخاص باللاعب”.

وتابع مرتضى منصور: “مندوبو الأهلي كانوا هناك في نادي الشمس بالغرفة المجاورة في محاولة لضم اللاعب، لكنهم لا يعلمون أننا أنهينا الصفقة بشكل رسمي”.

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وأكمل: “إدارة الأهلي قدمت إغراءات مادية لخطف اللاعب من الزمالك، لكن رغبته بالانضمام إلينا حسمت الصفقة وأصبح لاعبا في القلعة البيضاء”.

وأتم رئيس الزمالك قائلا: “سيلعب قداح مع الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في السعودية بنهاية الشهر الجاري، دوري هو إسعاد أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بانتخابنا، وأقول لجماهير الزمالك (احلموا وأحلامكم أوامر)”.

وأكد خالد الغندور، مقدم برنامج “الزمالك اليوم” أن النادي الأبيض أنهى الصفقة بعد دفع ثلاثة ملايين ونصف المليون، مشيرًا إلى أن عرض الأهلي كان يبلغ ثلاثة ملايين.

يُذكر أن لاعب الزمالك الجديد سجّل مقطع فيديو مصور عصر يوم الأحد أكد خلاله على تمسكه باللعب فقط لصفوف الزمالك، على إثر الصراع الدائر بين قطبي الكرة المصرية على التعاقد معه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)