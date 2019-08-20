الخلافات تضرب “قوى الحرية والتغيير” وحزب الأمة يطعن في الثلاثي

التاريخ: 20-أغسطس-2019
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أدت خلافات كبيرة داخل “قوى الحرية والتغيير” حول مرشحيها لمجلس السيادة إلى تأخير إعلان حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة. وأكدت مصادر رفض حزب الأمة القومي لثلاثة من المرشحين، بينما تقدم مرشح تجمع المهنيين طه عثمان باعتذار عن مشاركته في المجلس، بعد خلافات داخل التجمع فيما تقدم، أبو القاسم برطم، باعتذار عن تولي منصب الشخصية رقم (11) بمجلس السيادة.
وأكدت المصادر أن حزب الأمة القومي طعن في اختيار كل من المحامي طه عثمان والأكاديمي صديق تاور والأستاذة الجامعية عائشة موسى السعيد، مشيرة إلى أن رئيس الحزب الصادق المهدي سلم المجلس العسكري طعناً مكتوباً يحتوي حيثيات وأسباب رفضه ترشيح الثلاثي، بحسب صحيفة المجهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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