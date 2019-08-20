رقم “5” يُهدد محمد صلاح.. خطر جديد ينتظر الفرعون بـ 2019

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن التشكيلة المثالية في كأس أمم أفريقيا 2019 التي اختتمت أمس في مصر، بتتويج الجزائر بطلًا لها على حساب السنغال.

وفاز الجزائر على السنغال بهدف دون رد سجله بغداد بونجاح في بداية المباراة.

فوفقا لما أبرزه الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فقد جاءت التشكيلة مكونة من اللاعبين:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي “الجزائر”.

وفي خط الدفاع: يوسف سابالي “السنغال”، خاليدو كوليبالي “السنغال”، ياسين مرياح “تونس”، ولامين جاساما “السنغال”.

أما في خط الوسط: إسماعيل بناصر “الجزائر”، عدلان قديورة “الجزائر”، إدريسا جانا جويي “السنغال”.

وفي خط الهجوم: ساديو ماني “السنغال”، رياض محرز “الجزائر”، أوديون إيجالو “نيجيريا”.

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بينما تم اختيار جمال بلماضي المدير الفني للجزائر كمدرب التشكيل المثالي المُختار للكان 2019.

رياض محرز لاعب الجزائر حقق رقما مميزا بالتتويج بالبطولة القارية، حيث توج باللقب الخامس له هذا الموسم، منها 4 مع مانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، ليدخل ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا 2019 منافسا كلا من محمد صلاح وساديو ماني السنغالي وهما نجما ليفربول الإنجليزي الذي يعد أبرز منافسي مان سيتي على الألقاب في إنجلترا.

ويعيش صلاح فترة نفسية كروية صعبة بعدما خيب آمال المصريين في الفوز بالبطولة القارية الغائبة منذ 2010 بأنجولا، رغم تحقيقه دوري أبطال أوروبا مع ليفربول كأول مصري في التاريخ، لكن الجزائري محرز يقترب ومعه السنغالي ماني من انتزاع اللقب الذي حققه صلاح في العامين الماضيين كأفضل لاعبي إفريقيا، بسبب التألق مع منتخبي بلادهما في كان 2019، لذا يرغب صلاح في الفوزز بالسوبر الأوروبي مع الريدز وكذلك كأس العالم للأندية من أجل تقوية آماله في الحفاظ على اللقب ليتساوى مع نجوم القارة العظماء مثل الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه.

وخرج محمد صلاح نجم منتخب مصر وأفضل لاعبي القارة السمراء من التشكيلة المثالية للبطولة التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الحالي، رغم أنه كان أحد أفرادها في أمم 2017 وذلك بعد خروج الفراعنة من دور الـ 16 للبطولة على يد جنوب إفريقيا.

يذكر أن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 مرات.. بينما نالت الجزائر اللقب الثاني لها بعد نسخة 1990 بأرضها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)