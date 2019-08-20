اعترافات صادمة لـ”البشير” أمام المحكمة

مثل “البشير” لأول مرة أمام المحكمة خلال جلسة محاكمته التي انعقدت أمس بمعهد العلوم القضائية والقانونية، داخل قفص الاتهام وسط حراسة مشددة،

وأقر الرئيس السابق عمر البشير بحيازة النقد الأجنبي، مؤكداً استلامه مبالغ جملتها (61) مليون دولار من السعودية والإمارات، مؤكداً التصرف فيها خارج موازنة الدولة.

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وقال “البشير” إنه تسلم من ولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان” مبلغ (25) مليون دولار تسلمها مدير مكتبه “حاتم حسن بخيت”، بجانب مبلغ (35) مليون دولار من العاهل السعودي الراحل الملك “عبد الله” في عهد مدير مكتبه الفريق طه عثمان، بجانب شيك بمبلغ مليون دولار من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ “خليفة بن زايد”، قال إنه لم يتصرف فيه لأنه أحس بأن منحه الشيك صاحبه استخفاف، مبيناً أنه لا يعرف أين ذهب، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)