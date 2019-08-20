تغيير كامل لمرشحي ” التغيير ” للسيادي

نجحت ضغوط فرضها الثوار على قوى الحرية والتغيير في إلغاء قائمة المرشحين للمجلس السيادي بالكامل .

وتوافق إجتماع عاصف بدار حزب الأمة القومي بأم درمان محاط بالمئات من الثوار على إختيار 5 كفاءات وطنية للمجلس السيادي على نسق مجلس الوزراء .

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وقالت مصادر أمس أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير توافقا على أن يكون العضو رقم (11) بالمجلس السيادي القبطية رجاء نيكولا عبد المسيح ، فيما سيتم الإتصال بالمرشحين من الكفاءات الوطنية الخمسة عبر لجنة تم تكوينها لأخذ موافقتهم وإعلان أسمائهم اليوم .

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي للمجلس السيادي تعقدت الأوضاع داخل الحرية والتغيير وأعلن المرشح طه عثمان إعتذاره ، ، وعقد في ذات الإثناء إجتماعاً مطولاً وسط إعلان مئات الثوار الإعتصام بموقع الإجتماع رفضاً لإتباع إسلوب المحاصصات في إختيار أعضاء دون محاصصة بحسب صحيفة الإنتباهة . بالمقابل أظهرت متابعات الصحيفة عدم تمكن أعضاء التغيير من مغادرة دار الأمة وظلوا داخل المكاتب .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )