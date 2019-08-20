توافق بين “العسكري” و”قوى الحرية” على الشخصية الـ(11) لـ”السيادي”

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي عن إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة لمدة (48) ساعة بناءً على طلب من “قوى الحرية والتغيير” حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

وأشار كباشي في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعاً مطولاً اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة. وقال إن الجانبين أكدا التزامهما بتواقيت تشكيل هياكل اسلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.

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وأضاف الفريق كباشي أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على الشخصية رقم (11) لعضوية المجلس. وأوضح أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة (48) ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)