“التربية”: لا اتجاه لتجميد العام الدراسي

نفت وزارة التربية والتعليم وجود أي اتجاه لتجميد العام الدراسي. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم د. الطاهر حسن الطاهر في تصريحات أمس إنه لا يوجد ما يستدعي التجميد، وإن الأيام التي تعطلت فيها الدراسة خلال العام يمكن تعويضها والانتهاء من العام الدراسي كما خُطط له.

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وفيما يتعلق بموعد استئناف الدراسة قال الطاهر بحسب صحيفة السوداني: “المجلس العسكري عندما قرر إيقاف الدراسة لم يحدد موعداً لاستئنافها، ولم يتم إبلاغنا بأي موعد للاستئناف حتى الآن، وكل ما يُروج له معلومات غير دقيقة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)