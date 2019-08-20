الأطباء : رفض العسكري لرئيس القضاء إنتكاس خطير

قالت لجنة الأطباء المركزية إن إعتراض المجلس العسكري على تعيين عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء يعد إنتكاساً خطيراً على خيارات الثورة .

ودعت لجنة الأطباء في بيان مشترك مع نقابة الأطباء الشرعية ولجنة الإستشاريين والإختصاصيين أمس قوى الحرية والتغيير والشعب للوقوف خلف خيار تعيين عبد القادر رئيساً للقضاء وعدم التراجع عنه مهما تطلب الأمر أو إقتضت الظروف.

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وبحسب صحيفة الإنتباهة أشارت الى أن تعيين قاض عادل على رأس القضاء أهم مكتسبات الثورة وأساس التغيير والمحاسبة وبناء الدولة الجديدة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)