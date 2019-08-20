في اجتماع ماراثوني.. “قوى الحرية” تحسم مرشحيها لـ(السيادي)

التاريخ: 20-أغسطس-2019 فى : أخبار 477 مشاهدة Advertisements أسفر اجتماع ماراثوني لـ”قوى الحرية والتغيير” استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بدار حزب الأمة القومي عن التوافق على مرشحيها للمجلس السيادي، حيث توافقت على عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان، بينما فاز صديق تاور بالتصويت، فيما يجري التصويت حتى مثول الصحيفة للطبع على كلٍ من التعايشي وجركوك لتسمية الشخصية الخامسة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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