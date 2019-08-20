تذبذب في أسعار العملات الأجنبية بالموازي

الخليج 365 :

كشف متعاملون في السوق الموازي، عن استمرار حالة التذبذب في أسعار العملات الأجنبية، وسط ضعف في عمليات البيع والشراء، وذلك عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وتارجحت أسعار الشراء للدولار أمس، ما بين 65 و64 للبيع، مقابل 63 جنيهاً للشراء، وذلك بحسب متعاملين تحدثوا لـ(السوداني) ، فيما بلغت أسعار بيع الدولار عبر الإجراءات المصرفية68 و69جنيهاً. بينما بلغت أسعار شراء الدرهم الإماراتي عبر الإجراءات المصرفية 20.10 جنيه وعبر النقد بـ19 جنيهاً، إلى ذلك أكد المتعاملون أن الانخفاض للعملات خلال الأيام الماضية غير حقيقي وأن الأسعار لم تتغير كثيراً من قبل التوقيع، لأنه لم يحدث عرض كبير للعملات الأجنبية، متوقعين ارتفاع أسعار العملات مع تشكيل الحكومة الجديدة ونشاط حركة الاستيراد.